Японец, проигравший перечисленные ему по ошибке $ 357 400, пообещал правительству вернуть их, как только у него получится, пишет ВВС.

Многие сталкивались с ситуацией, когда в детстве находили на улице монетку и радовались этому. В апреле мужчина из Японии проверил баланс своей карты и обнаружил там перечисление в размере 46,3 млн йен ($ 357 400). На радостях он умудрился спустить все деньги в онлайн казино чуть меньше, чем за две недели. Деньги, пришедшие ему на счет, были отправлены по ошибке и предназначались на выплаты малоимущим. Правительственный пакет финансовой поддержки должен был быть распределен между 463 семьями, пострадавшим от пандемии коронавируса, из японского города Абу. Когда полиция связалась со счастливчиком, он заявил, что денег у него больше нет и возвращать их он не намерен. Власти города Абу попросили мать незадачливого игрока убедить его отдать деньги, однако это не возымело успеха. В результате, мэрия города подала на него в суд. Адвокат подсудимого сообщил, что его клиент изменил свое мнение, и сделает все возможное, чтобы вернуть потраченную сумму людям.