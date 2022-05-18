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Газета "Кишиневские новости"

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Жители Северной столицы Молдовы вышли на протест

Жители Северной столицы Молдовы вышли на протест
18 мая
17:45 2022
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В Бельцах 18 мая состоялся митинг протеста против стремительного роста цен, ответственность за который, по мнению участников акции, несут действующие власти. Жители Бельц сказали “НЕТ” галопирующей инфляции, которая приводит людей на грань нищеты.

Всего за год власти PAS население страны оказалось у критической черты, говорили участники митинга.

«Инфляция по официальным данным составляет 27%, тарифы на газ повысились в 4 раза – и нам еще обещают летом увеличение тарифа до 21 лея, цены на топливо и продукты выросли в 2 раза. Пенсии не увеличились, социальные пособия отменили! Это и есть хваленые “хорошие времена”? Сегодня бельчане сказали “НЕТ!” росту цен, “НЕТ” обнищанию людей!» – с такими воззваниями обратились собравшиеся жители Северной столицы Молдовы к согражданам.

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Ирина Нам

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