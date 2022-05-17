Руководство Twitter не намерено спускать на тормозах обвинение Илона Маска в неверной оценке стоимости компании, пишет ВВС.

Бизнесмен Илон Маск поставил на паузу сделку о покупке Twitter, заявив, что компания существенно занижает число фейковых аккаунтов, зарегистрированных в сети. Генеральный директор Twitter Параг Агравал опубликовал серию постов, где указал, что количество фейк-аккаунтов не достигает и 5% от всех пользователей. На это самый богатый человек планеты ответил эмодзи какашкой и продублировал свой твит, в котором обвинил компанию во вранье. Специалисты сразу были убеждены, что Маск просто пытается сбить изначальную цену сделки. Очевидным это стало в понедельник, 16 мая, после выступления Маска на конференции, где он заявил, что переговоры могут продолжиться, если стоимость сделки снизят. Агравал сообщил, что все предоставленные цифры имеют официальное подтверждение, а миллиардер был посвящен в процесс сбора и проверки данных. Первоначально Илон Маск должен был отдать за соцсеть $ 44 млрд, однако после его обвинений акции компании на рынке упали.