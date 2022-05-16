Компания Телерадио-Молдова намерена провести расследование по факту аннулирования голосов, присужденных Румынией Молдове на Евровидении-2022, пишет actualitati.md.

Аннуляция 12 баллов от Румынии представителями Европейского союза радио и телевидения (EBU), отданных в пользу Молдовы, на прошедшем песенном конкурсе Евровидение, возмутила не только общественность. По случаю несправедливого решения уже высказался шоумен Павел Дуганов, обратив внимание на то, что санкции не коснулись скандинавских стран. Наши представители на конкурсе – Zdob și Zdub и братья Адваховы заняли в финале 7 место, не досчитавшись 12 голосов от Румынии и 6 голосов от Украины. Баллы аннулировали по причине противодействия голосования стран-соседей. Румыния обратилась в EBU за разъяснениями. Генеральный директор Телерадио-Молдова Влад Цуркан заявил о начале расследования по этому поводу.