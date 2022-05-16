Стоимость билетов на самолет взлетит с наступлением лета
Этим летом цены на авиабилеты существенно возрастут, сообщили представители Ryanair.
Пандемия, вне всяких сомнений, существенно пошатнула туристический бизнес. Некоторые авиакомпании, например EasyJet, сокращают количество мест на борту, ряд лоу-кост фирм и вовсе не пережили коронавирус. Однако со снятием последних ограничений в европейских странах, туризм возвращает свои рубежи, что грозит простому обывателю существенным подорожанием целого рядя услуг. Руководство ирландского авиаперевозчика Ryanair заявляет, что восстановление после пандемии происходит болезненно, но компании удастся вернуться к достаточному доходу в течение текущего года. В понедельник, 16 мая, компания опубликовала доклад с указанием убытков, которые они понесли за прошлый год. Потери составили 355 млн евро. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, до начала июня цены на перелеты будут даже ниже, чем в допандемийную эру, однако ожидается стремительный рост цен в сезон отпусков непосредственно.