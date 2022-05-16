Этим летом цены на авиабилеты существенно возрастут, сообщили представители Ryanair.

Пандемия, вне всяких сомнений, существенно пошатнула туристический бизнес. Некоторые авиакомпании, например EasyJet, сокращают количество мест на борту, ряд лоу-кост фирм и вовсе не пережили коронавирус. Однако со снятием последних ограничений в европейских странах, туризм возвращает свои рубежи, что грозит простому обывателю существенным подорожанием целого рядя услуг. Руководство ирландского авиаперевозчика Ryanair заявляет, что восстановление после пандемии происходит болезненно, но компании удастся вернуться к достаточному доходу в течение текущего года. В понедельник, 16 мая, компания опубликовала доклад с указанием убытков, которые они понесли за прошлый год. Потери составили 355 млн евро. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, до начала июня цены на перелеты будут даже ниже, чем в допандемийную эру, однако ожидается стремительный рост цен в сезон отпусков непосредственно.