В понедельник, 16 мая, сторонники ПСРМ протестовали перед зданием Национального банка Молдовы (НБМ) против проводимой ведомством политики. Демонстранты скандировали лозунги: “остановить инфляцию”, “стабильность цен”.

Протестующие требовали, чтобы Национальный банк Молдовы работал на благо народа, а также требовали отставки главы НБМ.

Напомним, НБМ прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале этого года в 31%. Согласно второму отчету по инфляции, НБМ оценивает среднегодовой уровень инфляции в 27,3%, а на следующий год – в 16,5%.