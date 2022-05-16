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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове требуют отставки руководства НБМ

В Молдове требуют отставки руководства НБМ
16 мая
13:05 2022
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В понедельник, 16 мая, сторонники ПСРМ протестовали перед зданием Национального банка Молдовы (НБМ) против проводимой ведомством политики. Демонстранты скандировали лозунги: “остановить инфляцию”, “стабильность цен”.

Протестующие требовали, чтобы Национальный банк Молдовы работал на благо народа, а также требовали отставки главы НБМ.

Напомним, НБМ прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале этого года в 31%. Согласно второму отчету по инфляции, НБМ оценивает среднегодовой уровень инфляции в 27,3%, а на следующий год – в 16,5%.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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