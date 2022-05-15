В финале Евровидения Молдова заняла 7 место, но было ли это справедливо и сколько очков на самом деле мы потеряли из-за коррумпированности самого популярного песенного конкурса Европы?

Ни для кого не секрет, что призовые места на подавляющем большинстве международных конкурсов и соревнований распределены заранее. И если в случае с расследованиями деятельности FIFA из года в год появляются новые масштабные материалы от ведущих СМИ, то обсуждать Евровидение считается моветоном.

Самая известная группа нашей страны Zdob și Zdub и братья Адваховы с песней Trenulețul набрали 253 баллов. Яркое выступление Zdob și Zdub, которые попали в книгу рекордов Гиннеса, как единственная группа, трижды оказывавшаяся в финал Евровидения, по-настоящему завели зал. Молдавский шоумен Павел Дуганов прокомментировал завершение конкурса. По его словам, организаторы – Европейский союз радио и телевидения (EBU) аннулировали 12 баллов, которые нам присудила Румыния, оправдав решение противодействием голосования стран-соседей. Еще 6 баллов, которые мы получили от Украины, были аннулированы по той же причине. Но почему под те же санкции не попали скандинавские страны, голосовавшие друг за друга? Всего из итогового подсчета баллов были исключены жюри шести стран – Румынии, Молдовы, Азербайджана, Польши, Сан-Марино и Черногории. В официальном заявлении организаторов сказано, что указанные страны были отстранены из-за «неверной схемы голосования».