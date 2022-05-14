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Газета "Кишиневские новости"

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Продавшие свиток Мао Цзэдуна за $25 воры арестованы

Продавшие свиток Мао Цзэдуна за $25 воры арестованы
14 мая
16:30 2022
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Трое похитителей пергамента за авторством Мао Цзэдуна были арестованы в Гонконге, пишет ВВС.

Преступники не имели понятия об истинной ценности свитка и продали его начинающему коллекционеру всего за $ 25. Покупатель также не представлял что именно попало ему в руки и разрезал пергамент надвое, чтобы его было проще хранить. Манускрипт содержит детали встреч Китайской Коммунистической партии и несколько стихов самого бывшего председателя КНР. Владелец свитка заявил, что его стоимость достигает $ 300 млн. Злоумышленники пробрались в дом известного коллекционера Фу Чуньсяо в сентябре 2020 года и унесли раритета на сумму свыше $ 645 млн. Покупатель свитка сам пришел в полицию, увидев объявление о краже. Все трое преступников получили по 2,5 года заключения, однако кроме манускрипта Мао Цзэдуна не удалось найти ничего. Где находятся другие похищенные предметы искусства, воры не смогли рассказать.

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