Молдавский коллектив Zdob și Zdub & Братья Адваховы успешно прошли в финал Евровидения и выступят 19! Об этом сообщает diez.md

Полуфинал ежегодного конкурса эстрадной песни Евровидение позади. Финал, ожидаемый столькими жителями планеты, состоится 14 мая. В солнечном Турине уже в 66-й раз собираются музыканты из стран-членов Европейского вещательного союза. Впервые Евровидение прошло в далеком 1956 году, тогда в нем приняли участие лишь 7 стран. Сегодня Евровидение – самый популярный музыкальный конкурс, за которым наблюдают миллионы зрителей. Именно благодаря Евровидению всемирную известность обрели такие исполнители, как АББА, Селин Дион и Maneskin (прошлогодние победители). Молдова впервые была представлена на конкурсе в 2005 году, также как и сейчас – нашей мегапопулярной группой Zdob și Zdub. Их песня «Bunica bate toba» принесла стране 148 баллов и 6 место. Обойти их удалось только коллективу SunStroke Project, которые заняли почетное 3-е место в 2017 году. Организаторы мероприятия опубликовали порядок выступления участников в финале, и Молдова будет пытаться покорить сердца европейцев, выйдя на сцену 19-ми.