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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Камбоджа заставит Британию вернуть свое историческое наследие

Камбоджа заставит Британию вернуть свое историческое наследие
12 мая
19:31 2022
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Правительство Камбоджи требует у Великобритании возвращения украденных из их храмов предметов роскоши. Об этом пишет ВВС.

По словам министра культуры Камбоджи, несколько сакральных статуй, похищенных из камбоджийских храмов, сейчас находятся в лондонском музее Виктории и Альберта и в Британском музее. Представители обоих музеев заявили, что они придерживаются политики прозрачности в отношении своих экспонатов, их предыстории и готовы к конструктивному диалогу с властями Камбоджи. В своем письме к Великобритании, министр культуры Камбоджи Фурнг Сакона отметила, что многие сокровища страны были украдены и не должны были оказаться ни в Лондоне, ни в любом другом месте, кроме своей исторической родины. Камбоджийцы верят, что в древних статуях находятся духи их предков, что делает скульптуры не только частью исторического наследия, но также и придает им религиозную значимость. Камбоджа не первый год ведет кампанию, нацеленную на возвращение своих сокровищ и статуй.

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