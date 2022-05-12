Правительство Камбоджи требует у Великобритании возвращения украденных из их храмов предметов роскоши. Об этом пишет ВВС.

По словам министра культуры Камбоджи, несколько сакральных статуй, похищенных из камбоджийских храмов, сейчас находятся в лондонском музее Виктории и Альберта и в Британском музее. Представители обоих музеев заявили, что они придерживаются политики прозрачности в отношении своих экспонатов, их предыстории и готовы к конструктивному диалогу с властями Камбоджи. В своем письме к Великобритании, министр культуры Камбоджи Фурнг Сакона отметила, что многие сокровища страны были украдены и не должны были оказаться ни в Лондоне, ни в любом другом месте, кроме своей исторической родины. Камбоджийцы верят, что в древних статуях находятся духи их предков, что делает скульптуры не только частью исторического наследия, но также и придает им религиозную значимость. Камбоджа не первый год ведет кампанию, нацеленную на возвращение своих сокровищ и статуй.