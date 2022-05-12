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Газета "Кишиневские новости"

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Telegram помог арестовать наркоторговцев в Кишиневе

Telegram помог арестовать наркоторговцев в Кишиневе
12 мая
19:30 2022
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В Кишиневе были задержаны двое продавцов наркотиков, попавшихся на рекламе товара в Telegram. Незадачливые дельцы уже не первый раз оказываются на скамье подсудимых за сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает Echipa 902.

Два мужчины 30 и 33 лет были задержаны оперативными сотрудниками молдавской полиции прямо на месте преступления. Подозреваемые прятали в предварительно оговоренном месте наркотические вещества для своих покупателей. При себе у дельцов обнаружилось 36 зип-лок упаковок, 300 г. синтетического психостимулятора Альфа-ПВП, амфетамин и аптечные весы. Изъятые вещества были переданы в отдел криминалистики на экспертизу. По предварительной оценке, подозреваемые пытались сбыть наркотики на общую сумму 200 тыс. леев. Задержанным будет предъявлена статья за «Незаконное распространение наркотиков и аналоговых веществ в особо крупных размерах». Наказанием за нарушение закона может стать заключение сроком от 7 до 15 лет в колонии. В результате расследования, выяснилось, что незадачливые продавцы открыто рекламировали свой товар в Telegram.

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