Рост цен и тарифов станет предметом обсуждения в парламенте. На слушания, которые пройдут на следующей неделе в комиссии по экономике, бюджету и финансам, был приглашен глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов предложили пригласить на эти дебаты в законодательный орган и премьер-министра Наталью Гаврилицу.

«Помимо губернатора НБМ было бы неплохо заслушать и премьер-министра, чтобы понять, какие меры правительство готовит и как они сочетаться с политикой НБМ», – заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа.

Председатель парламента Игорь Гросу ответил, что этот вопрос необходимо проанализировать в экономической комиссии.

В свою очередь, вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил, что слушания главы НБМ не должны быть имитацией, как это было несколько недель назад, когда Армашу не дал четких ответов и полезной информации, связанной с повышением базового уровня, инфляцией и мерами, предпринятыми НБМ.

Согласно данным Национального бюро статистики, средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 27,07%, в том числе на продукты питания – на 30,17%, непродовольственные товары – на 19,13%, услуги населению, – на 34,40%. С начала года цены выросли на 15,22%, в том числе на продукты питания – на 17,86%, непродовольственные товары – на 9,54%, услуги населению, – на 19,86%. В апреле цены выросли на 5,56%. Рост был обусловлен повышением цен на продукты питания на 5,72%, на непродовольственные товары – на 1,61% и на услуги населению, – на 11,13%.