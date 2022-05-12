Депутаты БКС потребовали на заседании законодательного органа 12 мая проведения слушаний по вопросу закупки электроэнергии у Украины.

«Я считаю, что секретов быть не должно, так как население будет ежемесячно оплачивать фактуры, где будут отражены эти цифры. Каждый гражданин прочувствует на себе принятые решения, в том числе секретные. Поэтому, принимая во внимание то, что происходит в энергосекторе у нас в стране, ту информацию, которую вчера узнали граждане о секретном контракте, мы просим сегодня заслушать премьер-министра, госпожу Гаврилицу, насчет закупочного контракта и метода формирования цен на электроэнергию, которую будут поставлять в РМ с 12 мая. Это важная тема. Пусть не будет секретов, мы хотим задать вопросы премьер-министру по этой теме, чтобы граждане знали, что их ждёт после 12 мая», – сказал депутат БКС Василий Боля.

Парламентское большинство инициативу о проведении слушаний не поддержало. Отметим, что власти не хотят раскрывать закупочную цену, мотивируя это “коммерческой тайной”.