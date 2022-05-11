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Газета "Кишиневские новости"

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По Европе можно путешествовать без масок

По Европе можно путешествовать без масок
11 мая
19:35 2022
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Начиная со следующего понедельника, 16 мая, в аэропортах стран ЕС снимут требование об обязательном ношении масок, сообщает ВВС.

Правительства европейских стран продолжают снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Последние поправки касаются ношения масок в общественном транспорте. Представители Европейского агентства авиационной безопасности (ЕААБ) заявили, что послабления в правиле об обязательном ношении масок на территории аэропортов и на борту самолета принимались с учетом рекомендаций ВОЗ и новых постановлений ЕС. Ранее в апреле США также разрешили путешественникам пренебрегать медицинскими масками. По словам исполнительного директора ЕААБ Патрика Ки, такое решение – лучшее доказательство, что пандемия стремительно проигрывает, однако, следует помнить о том, что коллективный иммунитет все еще не был выработан, и люди должны самостоятельно беспокоиться о своем здоровье.

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