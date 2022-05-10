Юристы ПСРМ предоставят полную юридическую консультацию каждому жителю страны, который счел уместным надеть Георгиевскую ленту на акциях, посвященных Дню Победы, и был оштрафован, заявили представители ПСРМ.

Все граждане, в отношении которых был составлен протокол о совершении данного административного правонарушения, могут обратиться в республиканский офис ПСРМ, по адресу: Кишинев, ул. Колумна, 148/1, или позвонить по телефону: 022 855 853.

Депутаты ПСРМ напомнили, что Партия социалистов категорически осудила принятие парламентским большинством закона о запрете Георгиевской ленточки и уже оспорила его в Конституционном суде. Социалисты полны решимости предпринять все законные действия для отмены этого закона, сообщили парламентарии социалистов.

ПСРМ считает, что никто не вправе запретить чествование памяти наших героических отцов, дедов и прадедов, победивших нацизм, и никто не вправе запретить миллионам людей носить Георгиевские ленточки в память о тех героических событиях.