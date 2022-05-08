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Газета "Кишиневские новости"

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В Бельцах отметили Великую Победу автопробегом

В Бельцах отметили Великую Победу автопробегом
08 мая
18:30 2022
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ПСРМ приняла участие в автопробеге в честь Великой Победы, который 8 мая состоялся в Бельцах. Более 100 автомобилистов и порядка 20 байкеров проехали по всем районам города, в соответствии с согласованным маршрутом.

Председатель Бельцкой территориальной организации Партии социалистов, депутат Парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский отметил, что автопробег, приуроченный ко дню Великой Победы 9 Мая, организуется в Бельцах на протяжении ряда лет, эта акция стала уже традиционной.

Автопробег в честь Великой Победы – одно из ряда мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1945 года, которые проводятся в муниципии Бельцы в эти дни. 8-9 мая также состоятся концерт песен военных лет, акция “Зажги свечу памяти” у театра имени В. Александри и Марш Победы 9 мая.

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