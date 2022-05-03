Среда, 4 мая 2022, 15:42

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Индии самая высокая температура за 122 года

В Индии самая высокая температура за 122 года
03 мая
20:30 2022
Версия для печати

Тысячи индийских граждан безуспешно пытаются спастись от разрушительной волны высоких температур под зонтами и в фонтанах, сообщает ВВС.

Северный и центральный регионы Индии зафиксировали рекордно высокую температуру для марта-апреля. Представители местного метеорологического центра заявили, что таких показателей не было ни в один из предыдущих годов за всю историю существования центра – 122 года. Невыносимая жара привела к перегрузкам электросетей, в связи с чем ряд индийских штатов остались без энергии. Лето в Индии всегда сопровождалось высокими температурами, однако, по словам экспертов, частота и продолжительность периодов экстремальной жары, фиксируемые сейчас, не свойственны даже для Индии. Причиной тому стали климатические изменения. Мир уже столкнулся с новым видом миграции, связанным с климатическим кризисом. Сильнее всего проблема бьет по гражданам, живущим за чертой бедности. Индийский метеорологический центр прогнозирует продолжение роста температур в течение недели.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,71+1,38%
EUR19,70+1,42%
GBP23,43+1,55%
UAH0,64+1,12%
RON3,98+1,47%
RUB0,28+1,79%

Курсы валют в MDL на 04.05.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд