Уволенный полицейский получит приговор за убийство безоружного 12-летнего мальчика, передает ВВС.

Дикая история произошла ранее в марте в американском штате Филадельфия. Служащий правоохранительных органов Эдсаул Мендоза преследовал 12-летнего Томаса Сидерио и застрелил его со спины, несмотря на то что знал, что ребенок безоружен. По информации властей, полиция связала расследование кражи огнестрельного оружия и 17-летнего друга маленького Томаса. Мендоза, в составе группы из 4 офицеров, намеревался задержать старшего товарища Томаса. Когда дети попытались убежать, Мендоза начал преследование Томаса и трижды выстрелил в него. Ребенок погиб на месте. Полицейский был уволен из органов вскоре после происшедшего. В воскресенье, 1 мая, Мендоза был взят под стражу без права на освобождение под залог. Первое слушание по делу состоится 16 мая.