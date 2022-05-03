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Газета "Кишиневские новости"

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США не оставят безнаказанным убийство полицейским 12-летнего ребенка

США не оставят безнаказанным убийство полицейским 12-летнего ребенка
03 мая
20:30 2022
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Уволенный полицейский получит приговор за убийство безоружного 12-летнего мальчика, передает ВВС.

Дикая история произошла ранее в марте в американском штате Филадельфия. Служащий правоохранительных органов Эдсаул Мендоза преследовал 12-летнего Томаса Сидерио и застрелил его со спины, несмотря на то что знал, что ребенок безоружен. По информации властей, полиция связала расследование кражи огнестрельного оружия и 17-летнего друга маленького Томаса. Мендоза, в составе группы из 4 офицеров, намеревался задержать старшего товарища Томаса. Когда дети попытались убежать, Мендоза начал преследование Томаса и трижды выстрелил в него. Ребенок погиб на месте. Полицейский был уволен из органов вскоре после происшедшего. В воскресенье, 1 мая, Мендоза был взят под стражу без права на освобождение под залог. Первое слушание по делу состоится 16 мая.

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