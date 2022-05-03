3 мая депутаты Блока коммунистов и социалистов Адриан Лебединский и Григорий Новак подали в Конституционный суд запрос об осуществлении конституционного контроля и о приостановлении действия принятого во втором чтении 7 апреля 2022 г. Закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Молдова №218/2008.

Депутаты считают неконституционным дополнение статьи Кодекса об административных правонарушениях, где говорится о «знаках, используемых в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности», и включение в этот перечень знаков и символов двухцветной черно-оранжевой ленты и других знаков.

Депутаты утверждают, что такие поправки нарушают право на свободу слова и мнений, поскольку запрет на демонстрацию атрибутов, которые по своей сути не наносят ущерба общественному порядку и нормам морали, противоречит положениям статьи 32 Основного закона.

Более того, депутаты считают недемократичным способ внесения этой поправки в закон, поскольку всё было сделано тайно, без приглашения представителей БКС на заседание юридической комиссии, без размещения текста поправки на сайте парламента.

По мнению социалистов, применение таких законов является попыткой стереть историческую память и внести раскол в общество, за что действующим властям придется взять на себя ответственность за последствия.