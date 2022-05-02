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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Конец эпохи: Будет ли Netflix разорен

Конец эпохи: Будет ли Netflix разорен
02 мая
13:05 2022
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Netflix прекратил разработку анимационного сериала, созданного Меган Маркл, «Жемчужина», в связи с катастрофическими финансовыми потерями. Об этом сообщает ВВС.

Стриминговый гигант вынужден бросить на полпути еще одно шоу. В прошлом месяце Netflix зафиксировали рекордное число отписок – минус 200 тыс. Руководство компании готовится к тому, что неприглядная статистика подрастет до пары миллионов. По прогнозам специалистов порядка 2 млн человек прекратят пользоваться видеохостингом. Такая резкая потеря интереса клиентуры стоила Netflix $ 50 млрд в акциях. По состоянию на 2021 год на стриминг были подписаны 204 млн человек. Эксперты заявляют, что после таких потерь Netflix еще долго не сможет вернуться к прежним цифрам. В этой связи стриминговый сервис вынужден перекрыть кислород ряду свежих сериалов, запущенных в производство. Некоторые аналитики убеждены, что такой кризис неминуемо наступит у всех медиагигантов, между которыми разрываются обычные зрители.

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