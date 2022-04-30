Нил Пэриш подал в отставку после признания, что он дважды смотрел порнографию в Палате общин, сообщает РИА.

Чем только депутаты самых разных стран не занимаются на заседаниях. Игра с коллегой в шахматы во время голосования за принятие нового закона – самое безобидное, что придет в голову. В своем последнем интервью Пэриш охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как «момент безумия». По его словам, первый раз он попал на страницу с контентом 18+ совершенно случайно, пока смотрел фотографии тракторов. Второй раз он решил зайти на сайт для взрослых во время заседания Палаты общин намеренно. Огласке событие предали две коллеги Пэриша, сидевшие рядом во время его «просмотра фотографий тракторов». В пятницу Пэриш был отстранен Консервативной партией Британии. Он решил самостоятельно подать в отставку.