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Газета "Кишиневские новости"

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Ужасающий торнадо мчит через Канзас и оставляет разруху

Ужасающий торнадо мчит через Канзас и оставляет разруху
30 апреля
15:20 2022
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Монструозный торнадо стремительно мчится через Канзас, оставляя после себя сорванные линии высоковольтных передач и щепки от разрушенных домов. Об этом пишет ВВС.

Кадры с места событий показывают, как ужасающий торнадо проносится через пригород Андовера, штат Канзас. По словам властей, от 50 до 100 домов были уничтожены. Работа андоверского департамента полиции заблокирована из-за сорванных линий высоковольтных передач. Свыше 22 000 домов остались без электроэнергии. Все дороги в пригороде перекрыты, граждан призывают не покидать пределов домов. Представители Национальной метеорологической службы США передают, что сильный шторм обрушится на штаты Канзас, Айова, Миссури и Небраска. Жуткие видеокадры из Андовера показывают смятые машины, впечатанные в здания, сорванные крыши домов, поваленные стены. Несмотря на серьезнейшие повреждения инфраструктуры, пока сообщений о ранениях или смертях не поступало. Период с середины апреля по середину июня фиксирует наибольшее число торнадо.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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