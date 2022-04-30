Монструозный торнадо стремительно мчится через Канзас, оставляя после себя сорванные линии высоковольтных передач и щепки от разрушенных домов. Об этом пишет ВВС.

Кадры с места событий показывают, как ужасающий торнадо проносится через пригород Андовера, штат Канзас. По словам властей, от 50 до 100 домов были уничтожены. Работа андоверского департамента полиции заблокирована из-за сорванных линий высоковольтных передач. Свыше 22 000 домов остались без электроэнергии. Все дороги в пригороде перекрыты, граждан призывают не покидать пределов домов. Представители Национальной метеорологической службы США передают, что сильный шторм обрушится на штаты Канзас, Айова, Миссури и Небраска. Жуткие видеокадры из Андовера показывают смятые машины, впечатанные в здания, сорванные крыши домов, поваленные стены. Несмотря на серьезнейшие повреждения инфраструктуры, пока сообщений о ранениях или смертях не поступало. Период с середины апреля по середину июня фиксирует наибольшее число торнадо.