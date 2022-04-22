На сегодняшний день в стране 503413 человек прошли лечение и 11482 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 18 апреля в Молдове подтверждены 516444 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 923 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1153 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 198 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 26 в крайне тяжелом состоянии (1 пациент подключен к аппарату искусственного дыхания).