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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 18 апреля 503413 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 18 апреля 503413 излечившихся
22 апреля
12:35 2022
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На сегодняшний день в стране 503413 человек прошли лечение и 11482 умерли от инфекции COVID-19.         

На утро 18 апреля в Молдове подтверждены 516444 случая заражения новым коронавирусом. 

В настоящее время 923 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1153 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 198 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 26 в крайне тяжелом состоянии (1 пациент подключен к аппарату искусственного дыхания).

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