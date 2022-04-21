На сегодняшний день в стране 504008 человек прошли лечение и 11487 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 21 апреля в Молдове подтверждены 516864 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 801 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1050 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 228 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).