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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 21 апреля 504008 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 21 апреля 504008 излечившихся
21 апреля
12:23 2022
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На сегодняшний день в стране 504008 человек прошли лечение и 11487 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 21 апреля в Молдове подтверждены 516864 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 801 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 1050 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы  228 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 42 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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