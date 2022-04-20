Депутаты блока коммунистов и социалистов(БКС) объявили об отказе от премии в 800 леев, предназначенной депутатам по случаю Пасхальных праздников. Более того, фракция БКС решила, что деньги должны быть распределены нуждающимся людям в виде продовольственных пакетов.

«Таким образом, по крайней мере, несколько человек, ожидающие помощи от государства, получат продукты для праздничного стола», – написала член Исполкома ПСРМ, депутат Адела Рэйляну на своей странице в социальной сети.

«Мы, социалисты, будучи у власти, при всей сложной на тот момент ситуации в стране, нашли возможность предоставить пенсионерам по 1000 леев, как на пасхальные, так и на зимние праздники. Мы настаивали на сохранении этой традиции, особенно в контексте дороговизны и трудных времен, в которых оказались люди. 1000 леев были бы поддержкой для пенсионеров, чтобы у них был минимальный набор продуктов для пасхального стола. Но мы все видели, как власть отвернулась от нужд самых несчастных. Властная элита предпочла сказать, что 1000 леев – это “милостыня”, а правительство ее не раздаёт к праздникам. Но вот в ПДС решили вручить депутатам премию в размере 800 леев по случаю Пасхальных праздников. Мы видим, что те, кто находится во главе страны, внезапно стали милосердными, когда дело дошло до того, чтобы вручить “милостыню” самим себе. Это насмешка над людьми этой страны, которые не только ежедневно вынуждены платить так называемую цену ”энергетической независимости и свободы”, но и унижены самым подлым образом», – написала в соцсетях Адела Рэйляну.