На сегодняшний день в стране 503599 человек прошли лечение и 11485 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 19 апреля в Молдове подтверждены 516587 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 923 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1148 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 257 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).