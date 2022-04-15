На сегодняшний день в стране 502950 человек прошли лечение и 11480 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 15 апреля в Молдове подтверждены 516164 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 959 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1417 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 258 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (4 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).