Представители партии социалистов выразили возмущение решением Апелляционной палаты Кагула оставить в силе решение о домашнем аресте председателя Кагульского районного совета Марчела Ченушэ, несмотря на просьбу адвокатов и личное поручительство депутатов-социалистов.

ПСРМ считает арест председателя Кагульского района Марчела Ченушэ преступлением против воли и выбора народа, политическим вмешательством в деятельность местной администрации, попыткой правящей партии прогнуть под себя районные власти. Это начало наглой кампании политических репрессий против неугодных народных избранников накануне местных выборов 2023 года, утверждают сторонники социалистов.

Марчел Ченушэ достойно и ответственно выполнял свои должностные обязанности, он отлично справился с гуманитарной миссией в Кагульском районе по приему и поддержке украинских беженцев и демонстрировал лучшие результаты в стране в сфере своей деятельности, заявляют в ПСРМ. Ченушэ не побоялся публично заявить о том, что центральная власть не содействует решению назревших проблем, не выделяет необходимые средства, из-за чего на местах страдают люди. В итоге его пытаются запугать судом и хотят закрыть ему рот, считают лидеры оппозиции.

Партия социалистов продолжит бороться за справедливое правосудие, за освобождение Марчела Ченушэ и будет отстаивать честь, достоинство и свободу каждого члена своей команды. ПСРМ уведомит все иностранные посольства, аккредитованные в Кишиневе, а также международные организации о заказном политическом характере дела Марчела Ченушэ, говорится в заявлении ПСРМ.