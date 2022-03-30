На сегодняшний день в стране 496239 человек прошли лечение и 11401 умер от инфекции COVID-19.

На утро 23 марта в Молдове подтвержден 511231 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1715 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3903 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 397 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).