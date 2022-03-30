В Молдове права парламентской оппозиции ущемляются кабинетом министров Натальи Гаврилицэ. Об этом заявила 24 марта на пленарном заседании парламента председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный. Она отметила, что большинство представленных оппозицией законопроектов не одобряются исполнительной властью, а это затрудняет их обсуждение в комиссиях и в парламенте.

Вопрос возник в связи с обращением фракции БКС срочно включить в повестку дня пленарного заседания 24 марта проект, предусматривающий продление срока подачи деклараций по налогу на прибыль за 2021 год для физических и юридических лиц.

Один из авторов проекта, депутат от ПСРМ Татьяна Кунецки заявила, что инициатива должна быть рассмотрена и проголосована в срочном порядке. Депутат отметила, что в противном случае документ потеряет свою актуальность, ведь согласно действующему законодательству крайний срок подачи деклараций – 25 марта.

В ответ председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба заявил, что проект не получил заключение правительства.

«Мы не можем голосовать по таким проектам без одобрения правительства. Это реальность. Мнение правительства не пришло по объективным причинам, это точно», – сказал Алайба.

«Правительство не придает значения всем инициативам, которые исходят от оппозиции. Сегодня я написала письмо, я также отправила вам копию, господин председатель парламента, поэтому, если есть возможность, нужно рассмотреть этот вопрос на Комиссии по чрезвычайным ситуациям, важно принять правильное решение», — отметила председатель фракции БКС.

Председатель парламента Игорь Гросу обещал предложить этот проект Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Инициатива ПСРМ предусматривает, что декларация по подоходному налогу хозяйствующими субъектами, индивидуальными предпринимателями или крестьянскими хозяйствами с численностью работающих не более 3 человек в год должна быть произведена до 31 мая, а уплата налога – до 31 декабря. Такие же изменения предлагаются для физических лиц. Авторы утверждают, что проект направлен на смягчение разрушительных последствий энергетического и пандемического кризиса, сохранение рабочих мест, создание благоприятных условий для поддержания деловой среды и исключение финансового давления со стороны государства в деятельности предпринимателей.