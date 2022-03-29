Такие данные приведены в сводке минобороны Украины 29 марта.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.03 по данным МО Украины ориентировочно составили: личного состава – около 17200 человек, танков ‒ 597 ед, боевых бронированных машин ‒ 1710 ед, артиллерийских систем – 303 ед, РСЗО ‒ 96 ед, средства ПВО ‒ 54 ед, самолетов – 127 ед, вертолетов – 129 ед, автомобильной техники ‒ 1178 ед, корабли /катера ‒ 7 ед, цистерн с ГСМ ‒ 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 71, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

В сводке МО говорится, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напоминаем читателям, что приведенные данные радикально отличаются от того, что сообщают российские военные, которые говорили 25 марта о 1 351 погибшем. Пентагон насчитал таковых 7 тысяч человек.

Проверить эти данные из независимых источников не представляется возможным.