Вооруженные силы России продолжают военную операцию в Украине. Как сообщает минобороны РФ 29 марта утром экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России управляемыми ракетами уничтожили бронированную технику вооруженных сил Украины. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров. Результат поражения целей был зафиксирован средствами объективного контроля.

Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, говорится в сообщении министерства.