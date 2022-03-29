Вторник, 29 марта 2022, 23:11

Газета "Кишиневские новости"

>Свежий номер

Назад на главную Подписаться на RSS

ВКС России уничтожили бронированную технику ВС Украины

ВКС России уничтожили бронированную технику ВС Украины
29 марта
14:17 2022
Версия для печати Поделиться

Вооруженные силы России продолжают военную операцию в Украине. Как сообщает минобороны РФ 29 марта утром экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России управляемыми ракетами уничтожили бронированную технику вооруженных сил Украины. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров. Результат поражения целей был зафиксирован средствами объективного контроля.
Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, говорится в сообщении министерства.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Ирина Нам

Ирина Нам

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,28–0,05%
EUR20,27+0,83%
GBP23,94–0,09%
UAH0,62+0,38%
RON4,10+0,90%
RUB0,21+10,28%

Курсы валют в MDL на 29.03.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд