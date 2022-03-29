На сегодняшний день в стране 498397 человек прошли лечение и 11423 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 29 марта в Молдове подтверждены 512942 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1677 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3380 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 397 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 56 в крайне тяжелом состоянии(7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).