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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 29 марта 498397 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 29 марта 498397 излечившихся
29 марта
11:09 2022
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На сегодняшний день в стране 498397 человек прошли лечение и 11423 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 29 марта в Молдове подтверждены 512942 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1677 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3380 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 397 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 56 в крайне тяжелом состоянии(7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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