Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 24 марта 496781 излечившийся
24 марта
18:23 2022
На сегодняшний день в стране 496781 человек прошел лечение и 11408 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 24 марта в Молдове подтверждены 511662 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1557 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3685 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 381 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).