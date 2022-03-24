На сегодняшний день в стране 496781 человек прошел лечение и 11408 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 24 марта в Молдове подтверждены 511662 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1557 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 3685 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 381 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).