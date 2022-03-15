Депутаты от Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко и Алла Дарованная представили на брифинге 15 марта предложения фракции по социальной поддержке населения Молдовы, касающиеся индексации пенсий и социальных пособий.

Социалисты отметили, что в связи со стремительным ростом цен на продукты питания, топливо, лекарства, а также тарифов на энергоносители, резко сокращаются реальные доходы населения, и как следствие, снижается покупательная способность граждан.

В то же время, индексация пенсий, запланированная с 1 апреля, рассчитывается на основе коэффициента, равного уровню инфляции на конец 2021 года, хотя с тех пор цены уже выросли значительно.

Так, согласно статистике, средние потребительские цены в феврале этого года по сравнению с февралем 2021 года (за последние 12 месяцев) выросли на 19%, в том числе на продовольственные товары – на 23%, непродовольственные товары – на 15%, услуги населению – на 17% .

Депутаты обратили внимание на то, что индексация пенсий с 1 апреля будет проведена не для всех пенсионеров в равной степени. Например, для более 180 тыс. человек, у которых пенсия менее 2 тыс. леев, индексация составит всего около 280 леев плюс фиксированная сумма. Также будет проиндексирована только та часть пенсии, которая не превышает среднемесячную зарплату по экономике – 9900 леев.

В этих условиях фракция БКС предложила:

1. Вернуться к индексации пенсий два раза в год (напомним, что индексация пенсий с 1 октября была отменена действующей властью). Социалисты призвали правительство проиндексировать пенсии и социальные пособия в этом году второй раз с 1 октября.

2. Индексацию проводить с 1 января, чтобы с первого дня нового года компенсировать пенсионерам часть роста цен, а не с 1 апреля.

3. Сохранить практику предоставления пенсионерам с доходом до 4 тыс. леев единовременной помощи в размере 1 тыс. леев. Это примерно 600 млн леев. Тем более, что потребители заплатят дополнительно в бюджет в виде акцизов и НДС на бензин и дизтопливо более 1,7 млрд леев.

4. Заморозить цены на основные продукты питания. Одновременно поддержать производителей этих товаров.

5. Повысить зарплаты социальным ассистентам и социальным работникам.