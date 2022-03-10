Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законодательную инициативу, предусматривающую выделение из государственного бюджета 447 млн леев на возврат акциза на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. Деньги предлагается выделить из госбюджета в Национальный Фонд развития сельского хозяйства и сельской местности.

Авторы отмечают, что цена на дизельное топливо удвоилась за последние полгода. Если в августе-сентябре 2021 года литр дизтоплива можно было купить за 10,15 леев, то в начале весенних работ он стоит более 25 леев и продолжает рост.

По данным статистики, среднегодовая площадь посева сельскохозяйственных культур около 1,5 млн га, а потребление дизельного топлива для всего производственного цикла составляет 100 л /га.

Таким образом, ежегодное потребление дизельного топлива в сельскохозяйственном секторе составляет более 150 тысяч тонн дизельного топлива без учета виноградников и садов.

«Простой расчет показывает, что только для культуры растений в этом году расходуется более 3 млрд леев – по оптовой закупочной цене (20,3 леев/литр). На данный момент акциз на 1 тонну дизельного топлива составляет 2980 леев – только за счет уплаты акциза на дизельное топливо сельхозпроизводителями в бюджет вливается более 447 млн леев», – отмечается в пояснительной записке проекта.

Социалисты также обращают внимание на то, что повышение цены на дизельное топливо неизбежно приводит и к цепному подорожанию как сельскохозяйственного сырья, так и переработанных продуктов – хлеба, масла, кормов.

По словам депутатов ПСРМ, освобождение сельхозпроизводителей от уплаты акциза на дизтопливо, используемое в процессе сельскохозяйственного производства, является лишь одним из предложенных решений, позволяющих спасти сельскохозяйственный сектор.