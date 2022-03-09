Депутаты ПДС из комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ отклонили 9 марта, в среду, все законопроекты, поступившие от фракции Блока коммунистов и социалистов и касающиеся ряда мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях энерго- пандемического кризиса.

Вице-председатель комиссии, депутат ПСРМ Адела Рэйляну предложила рассмотреть на заседании инициативы об ограничении зарплаты госчиновников; применении моратория на государственные проверки; отсрочке выплат по кредитам, взятым гражданами и экономическими агентами; приостановлении неприоритетных госзакупок; оптимизации подоходного налога на 2021 год для юридических и физических лиц; отмены штрафов и пени и т.д.

Поясняя свои инициативы, Рэйляну отметила, что все эти проекты необходимы в условиях трудного периода, через который проходит сегодня общество, и что они обеспечат “лучшие времена для людей”, явно намекая на основной предвыборный лозунг партии власти. Однако под предлогом того, что проекты не получили одобрения правительства, парламентское большинство не поддержало предложение депутата оппозиции.

Между тем, депутат ПСРМ Адриан Лебединский обратил внимание коллег ПДС на очевидные двойные стандарты, поскольку два проекта, предложенные парламентским большинством и также не имеющие заключения правительства, были включены в повестку дня заседания комиссии.