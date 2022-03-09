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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 486112 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 марта 486112 излечившихся
09 марта
21:30 2022
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На сегодняшний день в стране 486112 человек прошли лечение и 11304 умерли от инфекции COVID-19.        

На 9 марта в Молдове подтверждены 506222 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 4351 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7766 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 479 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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