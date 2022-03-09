На сегодняшний день в стране 486112 человек прошли лечение и 11304 умерли от инфекции COVID-19.

На 9 марта в Молдове подтверждены 506222 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4351 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 7766 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 479 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).