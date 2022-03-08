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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 марта 485303 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 марта 485303 излечившихся
08 марта
19:15 2022
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На сегодняшний день в стране 485303 человека прошли лечение и 11298 умерли от инфекции COVID-19.
На 8 марта в Молдове подтверждены 505996 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 4930 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8693 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 642 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 66 в крайне тяжелом состоянии(2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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