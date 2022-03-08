На сегодняшний день в стране 485303 человека прошли лечение и 11298 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 марта в Молдове подтверждены 505996 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4930 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 8693 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 642 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 66 в крайне тяжелом состоянии(2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).