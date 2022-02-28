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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 476641 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 февраля 476641 излечившийся
28 февраля
19:10 2022
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На сегодняшний день в стране 476641 человек прошел лечение и 11216 умерли от инфекции COVID-19.        

На 28 февраля в Молдове подтверждены  501800 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8134 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11059 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 841 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 196 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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