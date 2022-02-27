Помощник президента РФ Мединский заявил, что украинская сторона подтвердила свою готовность участвовать в переговорах в Беларуси, сообщает ТАСС.

Российская делегация с Владимиром Мединским прибыла в Беларусь в воскресенье, 27 февраля, для проведения переговоров с представителями Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что не согласен с выбором Беларуси в качестве нейтральной стороны. Он предлагал несколько альтернативных европейских стран. Несмотря на это, по словам Мединского, российская сторона уже получила подтверждение о проведении переговоров от украинской делегации. Мединский уверил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины по прибытии в Беларусь и готова вести обсуждение для достижения мира в любое время суток.