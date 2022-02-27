Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:51

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Быть ли переговорам в Гомеле

Быть ли переговорам в Гомеле
27 февраля
19:46 2022
Версия для печати

Помощник президента РФ Мединский заявил, что украинская сторона подтвердила свою готовность участвовать в переговорах в Беларуси, сообщает ТАСС.

Российская делегация с Владимиром Мединским прибыла в Беларусь в воскресенье, 27 февраля, для проведения переговоров с представителями Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что не согласен с выбором Беларуси в качестве нейтральной стороны. Он предлагал несколько альтернативных европейских стран. Несмотря на это, по словам Мединского, российская сторона уже получила подтверждение о проведении переговоров от украинской делегации. Мединский уверил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины по прибытии в Беларусь и готова вести обсуждение для достижения мира в любое время суток.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,170,00%
EUR20,480,00%
GBP24,360,00%
UAH0,610,00%
RON4,140,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 27.02.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд