Российская генпрокуратура напомнила гражданам об уголовной ответственности за оказание помощи иностранному государству в ущерб безопасности РФ, пишет ТАСС.

В сообщении генеральной прокуратуры РФ дается детальная расшифровка 275 статьи Уголовного кодекса России. Любая финансовая и материально-техническая поддержка, включая консультационную помощь, иностранной и международной организации, угрожающая безопасности РФ, содержит состав преступления. Наказание по вышеупомянутой статье предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. Напомним, что 24 февраля после обращения представителей республик Донбасса к властям РФ началась специальная операция на Украине. Президент России Владимир Путин отметил, что в планы страны не входит оккупация территорий Украины.