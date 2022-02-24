Ситуация в Украине отозвалась и в Молдове, ведь наши страны связаны многовековыми прочными узами. Президент Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности, по итогам которого заявила, что Молдова готова принять на данный момент несколько десятков тысяч беженцев и находится в постоянном контакте с международными организациями. Она обратилась к органам местного публичного управления с призывом быть наготове, а в случае необходимости работать с центральными органами власти. Глава государства подчеркнула, что все госучреждения находятся в состоянии полной готовности, и работает Центр кризисного управления. Молдавским гражданам, находящимся с визитом или постоянно проживающим на Украине, настоятельно рекомендовано немедленно покинуть эту страну, а нашим жителям – воздержаться от поездок туда. Кризисный штаб создало и Министерство иностранных дел и европейской интеграции. Ведомство объявило об эвакуации семей дипломатов и большей части сотрудников Посольства Молдовы в Киеве и Консульства в Одессе.

С утра на пунктах пропуска государственной границы образовались многокилометровые очереди машин, желающих въехать с Украины на территорию Молдовы. Были и люди, пересекавшие границу пешком. Таможенной службе пришлось удвоить количество персонала. К вечеру число беженцев превысило семь тысяч человек. Для тех, у кого нет родственников и друзей в Молдове, в приграничных населенных пунктах Паланка и Окница созданы временные лагеря. Их развернули служащие подразделения МВД – войск карабинеров, в течение дня доставивших в центры размещения все необходимое несколькими автоколоннами. Беженцы смогут находиться там в течение трех суток. Людей обеспечат продуктами питания и средствами личной гигиены, а также будут оказывать всю необходимую медицинскую, социальную и юридическую помощь. Сотрудники Бюро миграции и убежища готовы на месте рассматривать заявления о предоставлении убежища, но пока таких поступило чуть больше сотни. А один из операторов мобильной связи сообщил о предоставлении прибывшим с Украины бесплатных предоплаченных карт, чтобы люди могли связаться с близкими.

О готовности принять беженцев и обеспечить их крышей над головой и всем необходимым заявил и мэр Кишинева Ион Чебан после совещания с муниципальными службами. Определены около 9000 мест для размещения. На этом фоне не растерялся бизнес, действующий по принципу: «Кому война, кому мать родна». Как только социальные сети наводнили просьбы от беженцев сдать в аренду на некоторое время жилье, риэлторы и владельцы свободных помещений тут же вдвое взвинтили цены. Румыния также объявила, что может принять около 5000 человек. В то же время президент соседней страны Клаус Йоханнис озвучил официальную позицию государства, которая состоит в том, что Румыния не будет втянута в военный конфликт на Украине, и будут приняты все меры, чтобы безопасность румынских граждан не пострадала.

Служба информации и безопасности Молдовы сообщила о введении в стране «желтого кода» террористической угрозы. Такой уровень считается умеренным, но предусматривает, в частности, усиление мер по контролю и обеспечению общественного порядка в пунктах пропуска через государственную границу, в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах, объектах массового скопления людей, а также усиление мер безопасности на объектах инфраструктуры.

Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдовы, что и сделал Орган гражданской авиации с полудня четверга до 4 марта. Еще раньше закрыла свое воздушное пространство Украина, в результате чего в Кишиневском международном аэропорту утром приземлились несколько рейсов, направлявшихся в Киев. На их борту находились около 500 пассажиров. В течение дня большинство из них было доставлено наземным транспортом в Черновцы. Таким же образом вывезли из румынских Ясс пассажиров молдавского рейса, которому запретили посадку в Кишиневе. Национальное агентство автомобильного транспорта рекомендовало компаниям, выполняющим международные перевозки, избегать движения через территорию Украины. А вот представители железной дороги Молдовы сообщили, что поезд Кишинев-Одесса-Кишинев будет курсировать в обычном режиме, но, как стало известно, все билеты мгновенно раскупили.

Вечером на экстренное заседание собрался парламент Молдовы, который рассмотрел запрос правительства об объявлении в Республике Молдова Чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Во время режима ЧП будет установлен специальный режим въезда и выезда в/из страны и особый режим использования воздушного пространства. А вот в администрации Приднестровья заявили, что не видят необходимости вводить в регионе режим Чрезвычайного положения поскольку ситуация полностью под контролем. При этом там готовятся к приему беженцев с Украины. К слову, в течение дня в социальных сетях появилась информация о том, что с территории Приднестровья были обстреляны прилегающие украинские населенные пункты. Однако военное ведомство и МВД Молдовы опровергли эти утверждения. Недостоверной объявлены и разосланные жителям нашей страны сообщения о мобилизации военнообязанных. Как заявили в правительстве, никакого призыва не ведется и не планируется. Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейковой информации для привлечения их к уголовной ответственности.

Власти уверяют, что все государственные органы работают в нормальном режиме, и призывают жителей Молдовы сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Тем не менее, население начало штурмовать супермаркеты и оптовые магазины, запасаясь продуктами и товарами первой необходимости. Такого не было с марта 2020 года – начала карантина.