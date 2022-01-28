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Газета "Кишиневские новости"

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МИД России призывает президента Санду возобновить диалог с Тирасполем

МИД России призывает президента Санду возобновить диалог с Тирасполем
28 января
11:20 2022
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Москва призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования вместо критики присутствия миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает российское информагентство ТАСС,

«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от таких далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточится на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – сказал Зайцев.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому телеканалу ProTV заявила на прошлой неделе, что Россия в 1992 году направила “своих людей” в Приднестровье, чтобы помешать Молдове обрести независимость от СССР. Она добавила, что официальный Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья.

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