Москва призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования вместо критики присутствия миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает российское информагентство ТАСС,

«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от таких далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточится на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – сказал Зайцев.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому телеканалу ProTV заявила на прошлой неделе, что Россия в 1992 году направила “своих людей” в Приднестровье, чтобы помешать Молдове обрести независимость от СССР. Она добавила, что официальный Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья.