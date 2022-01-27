27 января в Молдове отмечают трагическую дату — Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю лидер социалистов Игорь Додон возложил цветы к столичному Монументу жертвам фашизма.

«Величайшее злодеяние Второй Мировой войны, к сожалению, не обошло стороной и нашу страну, где было уничтожено около 350 тысяч евреев. Холокост стал уроком для всего человечества, символом трагедии и боли.

Наш долг – проявить ответственность за мирное будущее и за то, чтобы подобные трагические события не повторились. Нам нужно выстраивать дружеские отношения и межэтническое согласие, бороться с антисемитизмом и ксенофобией.

В связи с этим следует напомнить, что в 2021 году вступил в силу принятый по инициативе Партии социалистов закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание Холокоста и героизацию нацизма.

Уважая память, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться», – написал в соцсетях после возложения цветов Игорь Додон.