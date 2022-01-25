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Газета "Кишиневские новости"

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Фермеры Молдовы бьют тревогу

Фермеры Молдовы бьют тревогу
25 января
19:55 2022
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Тревожная ситуация в сельском хозяйстве Молдовы. Десятки тысяч гектаров могут остаться необработанными из-за роста цен на топливо и удобрения. Ассоциация «Сила Фермеров» заявила об озабоченности нынешним положением дел, требуя у правительства обсудить с фермерами возникший кризис.

«Констатируем, что за 9 месяцев цены на удобрения выросли в три раза, а солярка почти на 50% и рост продолжается. Подорожали запчасти, техника, оборудование. На рынке дефицит минеральных удобрений на основе азота, ключевых для выращивания озимых. В результате у фермеров сложности при выполнении весенних работ, в том числе и из-за неблагоприятных погодных условий. Весной можно ожидать, что необработанными останутся десятки тысяч гектаров. В этом контексте комитет требует, чтобы премьер- министр вместе с Минсельхозпродом обсудили ситуацию накануне весенне-полевых работ и нашли решение для поддержки сельхозпроизводителей и частичной компенсации расходов на покупку дизтоплива и удобрений. В случае отказа сохраняем право принять соответствующие меры», – говорится в декларации фермеров.

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