Президент Молдовы Майя Санду продолжает публично демонстрировать ярко выраженную антироссийскую настроенность. В разговоре с журналистом одного из телеканалов она безапелляционно назвала Россию виновной в возникновении приднестровского конфликта. Реакция на такое произвольное толкование недавних событий последовала незамедлительно. Видный политический деятель России, сенатор РФ Алексей Пушков задался таким вопросом: «И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги – ее дело, не наше».

Еще одно мнение в связи с заявлениями Майи Санду высказал Артём Туров, депутат Государственной Думы, координатор работы с парламентом Республики Молдова.

«Майя Санду сегодня снова “пробила дно”. По-другому, к сожалению, и сказать трудно. Очередная попытка переписать историю, но слишком рано она это начала делать. Очень много живых свидетелей тех трагических событий, когда молдавские националисты и унионисты, при поддержке румынских добровольцев, убивали людей из-за их взглядов. Погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей.

Никто с жителями Приднестровья и Гагаузии даже не пытался разговаривать, выслушать их позицию. Официальный Кишинев просто направил карателей. Почему госпожа Санду не говорит о тотальном нарушении и ущемлении прав граждан левобережья? Все просто, ответ я слышал год назад, когда при мне ее однопартийцы называли жителей Приднестровья людьми второго сорта. Ничего не напоминает?

Вот почему тогда все и произошло, почему обычные люди из Бендер, Тирасполя и Дубоссар стали защищать свои дома. Это не они пришли, а к ним, да еще с оружием в руках, артиллерией, БТРами, РСЗО и истребителями в небе. Русские миротворцы, на основании международного договора, остановили кровопролитие, и на Днестре уже три десятка лет сохраняется мир. Который, видимо, очень хотят разрушить…», – написал в соцсетях Туров.