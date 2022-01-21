Молдова постоянно ставит перед международным сообществом вопрос вывода российских войск из Приднестровья. Об этом в интервью румынским СМИ заявила президент Молдовы Майя Санду. Она заявила, что причиной приднестровского конфликта стали действия России, «приславшей людей, чтобы воспрепятствовать независимости Молдовы».

«Эта тема – вывод российских войск – постоянно присутствует в нашей двухсторонней повестке с Российской Федерацией, которую мы обсуждаем на всех международных форумах, чтобы получит поддержку от международного сообщества», – заявила Санду.

Напомним, что Санду проигнорировала все встречи на уровне СНГ, но приняла участие в Крымской платформе.