Руководство страны расписалось в своей полной беспомощности, не сумев договориться с Россией и не захотев услышать инициативы оппозиции. Об этом заявил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Предстоящее увеличение более чем на 40% тарифа на газ для конечных потребителей (до 15,6 леев с учетом НДС), ещё сильнее раскрутит маховик неплатежей и долгов. Это практически уничтожит всю оставшуюся перерабатывающую промышленность, приведя к закрытию десятков тысяч рабочих мест.

В этих условиях молдавская власть возвращается к проверенными годами оправданиям. Когда из-за своего непрофессионализма и недальновидности правительство попадает в собственную ловушку и остаётся беспомощным перед серьезными вызовами, оно начинает срочно сваливать вину на геополитику — сразу «виноваты русские», которые «хотят поставить на колени независимое молдавское государство», – написал в соцсети Додон.

По его словам, эта аргументация абсурдна и продиктована западной антироссиской повесткой.

«В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счёт государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предполагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис», – считает Игорь Додон.