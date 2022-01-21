Команда из 12 итальянских и девяти российских ученых под руководством Франческо Вайи, директора Института Спалланцани, и Александра Гинцбурга, директора НИЦЭМ имени Гамалеи, сравнили вакцины «Спутник V» и Pfizer по эффективности воздействия против омикрон-штамма. Результаты исследования опубликовали на научном портале MedRxiv.

Выяснилось, что российский препарат более чем в два раза превосходит зарубежный по показателю вирусной нейтрализации. «Это говорит о том, что “Спутник V”, возможно, самая эффективная вакцина в мире сейчас против омикрона», — сообщил «Вести.Ru» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он добавил, что это является безусловным преимуществом России и напомнил, что через полгода после прививки необходима ревакцинация бустером «Спутник Лайт».

Александр Гинцбург подтвердил, что вакцина продолжает работать против нового штамма коронавируса. «Падение эффективности “Спутника V” порядка восьми раз, что совершенно некритично для эффективности этого препарата как для каждого индивидуума, который провакцинировался этой вакциной, так и на популяционном уровне», — заключил он.

Ранее наиболее защищенной от омикрон-штамма группой людей назвали тех, кто вакцинировался в последние три месяца.